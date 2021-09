Russell in Mercedes, lo splendido benvenuto social di Hamilton: “lui è l’esempio che i sogni si avverano”

SportFair

La Mercedes ha ufficializzato l’ingaggio di George Russell per le prossime stagioni, promuovendo il pilota britannico al fianco di Lewis Hamilton dopo l’addio di Valtteri Bottas. Una scelta già nell’aria che il team campione del mondo ha confermato questa mattina, rendendo noto di aver fatto firmare al classe 1998 un contratto pluriennale. Una notizia che Hamilton ha accolto con piacere, dedicando al suo nuovo compagno di squadra un bel post social di benvenuto, che Russell gradirà sicuramente.

Il benvenuto di Hamilton

Il campione del mondo ha pubblicato sui social un messaggio per Russell, indicandolo come un esempio per i giovani: “voglio prendermi un momento per dare il benvenuto a George Russell in squadra. Mi ricordo di averlo incontrato quando era giovane e sognava di diventare un pilota di Formula 1. Io avevo appena realizzato il suo stesso sogno e dunque so cosa significa questo giorno per lui, così come capisco i suoi sentimenti in un momento del genere. Lui rappresenta un grande esempio per tutti i bambini là fuori, avendo dimostrato che i sogni si avverano quando li insegui con tutto il tuo cuore. Attraverso il duro lavoro si è guadagnato un posto in Mercedes. Non vedo l’ora di vederlo crescere come pilota con questa grande squadra e di lavorare con lui per portare la Mercedes sempre più in alto. Ci vediamo l’anno prossimo“.