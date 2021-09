La rabbia di Messi non preoccupa Pochettino: “la sua reazione? Tutto il mondo sa che il PSG ha una rosa composta da 35 grandi giocatori”

SportFair

Clima teso in casa PSG: Leo Messi non ha apprezzato la decisione del suo allenatore di sostituirlo a circa 15 minuti dal termine della partita contro il Lione. Il calciatore argentino non ha stretto la mano a Pochettino, una volta uscito dal campo e gli ha anche lanciato un’occhiataccia.

Al termine del match, dunque, a Pochettino è stata rivolta una domanda proprio su questo episodio: “tutto il mondo sa che il PSG ha una rosa composta da 35 grandi giocatori. Ogni volta, decido i giocatori ideali per iniziare la partita, poi durante la gara devo prendere delle decisioni per il bene della squadra, lo fanno tutti gli allenatori. A volte indoviniamo i cambi a volte no. A volte si fanno dei cambi che generano critiche ma questo il nostro lavoro. La reazione di Messi? Gli ho chiesto se fosse tutto ok e mi ha detto di si, nulla da aggiungere“, è stata questa la risposta del tecnico argentino in conferenza stampa. Pochettino è apparso sereno e rilassato e per nulla preoccupato dalla vicenda e dalla reazione di Messi.