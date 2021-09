Pioli non approva le scelte dell’arbitro Cakir: “il rigore? Appena ha visto ha fischiato”

SportFair

Che serata amara, quella di ieri, per il Milan: allo Stadio Meazza i rossoneri di Pioli sono stati sconfitti dall’Atletico Madrid, che ha ribaltato il risultato del match in soli 10 minuti, portando a casa tre punti importanti.

Una sconfitta, quella del Milan, dovuta anche alle decisioni discutibili dell’arbitro turco Cakir. “Non credo sia stata la sua serata migliore, siamo stati un po’ penalizzati. Dispiace. L’inferiorità numerica ci ha costretto a fare un altro tipo di partita. Peccato, siamo andati vicini a fare un risultato positivo, non esserci riusciti ci dispiace Ci sono state tante situazioni da valutare, non soltanto l’espulsione e il rigore. A metà e metà andava sempre dall’altra parte. Ma guardiamo alle cose buone che abbiamo fatto in undici contro undici. Con un po’ di attenzione in più potevamo portare a casa la vittoria, soffrendo e stringendo i denti. Ci è mancata ancora qualcosa“, ha dichiarato Pioli a fine match proprio sulle scelte arbitrali.

“Abbiamo giocato bene in parità numerica, con ritmo e qualità. Abbiamo concretizzato meno di quello che abbiamo creato. Siamo una squadra competitiva, ma il livello è altissimo e noi dobbiamo stare dentro le partite per novanta minuti. Abbiamo speso tantissimo, ma recupereremo le energie, sia fisiche che mentali. Ora penseremo all’Atalanta“, ha aggiunto il tecnico rossonero.

“E’ chiaro che le decisioni dell’arbitro, si Kessie ha fatto un fallo, ma un fallo di gioco, sicuramente non da meritare un secondo giallo, poi il rigore c’è o non c’è, è stato così veloce, appena ha visto ha fischiato, il rammarico c’è, potevamo portare a casa un risultato positivo“, ha concluso.