Nessuna novità nel Team Haas, confermata la coppia Schumacher-Mazepin per il 2022: adesso è ufficiale

Il Team Haas non cambia e conferma anche per il 2022 la stessa line-up di questa stagione, rinnovando dunque il contratto di Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Nessuna sorpresa però nel paddock di Formula 1, dal momento che Gunther Steiner aveva già anticipato in maniera indiretta questo epilogo, divenuto adesso ufficiale con la nota pubblicata dalla scuderia statunitense alla vigilia del week-end del GP di Russia. “Nel 2021 abbiamo offerto a entrambi i piloti di imparare la F1 e da debuttanti hanno già fatto tanto quest’anno” le parole del team principal della Haas. “Sicuramente è stata una stagione difficile con il pacchetto a nostra disposizione, ma hanno accettato la sfida e lavorato a stretto contatto con la squadra per apprendere le nostre metodologie e il rigore richiesto dalla Formula 1. Ora guardiamo con fiducia al 2022, determinati a dare a Mick e Nikita un pacchetto competitivo per fare un passo avanti nella loro carriera”. L’obiettivo del Team Haas in questa stagione è ovviamente quello di conquistare almeno un punticino nella classifica Costruttori, eliminando quello zero che solo Mick Schumacher ha rischiato di cancellare con il 12° posto ottenuto in Ungheria.