Il piccolo Sandro ‘ingaggiato’ dalla Jumbo Visma: giornate speciali per il giovane ciclista al Tour of Britain [VIDEO]

SportFair

Al Tour of Britain si vivono emozioni intensissime. Nonostante molti ciclisti siano impegnati agli Europei del Trentino, non manca lo spettacolo per le strade britanniche.

Ieri a regalare un momeneto davvero speciale è stato Eenkhoorn, che si è avvicinato ad un piccolo ciclista che ha preceduto il suo gruppetto con uno sprint che non è passato inosservato.

Oggi, a rendere il weekend di questo piccolo fan davvero speciale, ci ha pensato il team dell’olandese, la Jumbo Visma, che ha deciso di ‘ingaggiarlo’, regalandogli un altro regalo bellissimo e facendolo salire sul palco insieme ai ciclisti professionisti al momento della presentazione della squadra prima del via della tappa odierna.

🇬🇧 #TourOfBritain A gift from Pascal to a special fan. 🤩 pic.twitter.com/PcoKnCDreE — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2021