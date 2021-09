Niente GP d’Olanda per Kimi Raikkonen: Iceman positivo al Covid, al suo posto c’è Robert Kubica

SportFair

Kimi Raikkonen non correrà il GP d’Olanda in programma domani sul circuito di Zandvoort, Iceman è risultato positivo ad un test anti-Covid effettuato nella mattinata di oggi e dunque non potrà scendere in pista per il resto del week-end. Un fulmine a ciel sereno per l’Alfa Romeo Racing, che ha diffuso questa mattina la notizia della positività del finlandese, annunciando inoltre come Raikkonen non manifesti alcun sintomo e le sue condizioni siano piuttosto buone.

Kubica al posto di Raikkonen

Una volta accertata la positività al Covid di Kimi Raikkonen, l’Alfa Romeo è corsa ai ripari scegliendo Robert Kubica come sostituto. Il polacco, terzo pilota e collaudatore del team elvetico, torna dunque a disputare un Gran Premio di Formula 1 dopo un anno e mezzo, ossia dall’ultima presenza con la Williams. Un mezzo sorriso per Kubica e un’amara delusione per Raikkonen, che proprio alla vigilia del week-end del GP d’Olanda aveva annunciato il suo ritiro dalla Formula 1. A questo punto, pare complicata la presenza di Iceman anche al GP di Monza, in programma tra meno di una settimana in Italia.