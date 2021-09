Marcell Jacobs e quella triste ‘tradizione di famiglia’ di abbandonare i primogeniti: “io stronzo come mio padre con Jeremy”

Marcell Jacobs, dopo la vacanza in Messico con la compagna Nicole, è tornato carico a molla. Il velocista azzurro campione olimpico a Tokyo e protagonista oggi sul red carpet del 78° Festival del Cinema, si è messo a nudo in un’interessantissima intervista per ‘7’ de Il Corriere della Sera.

Tra le altre cose, Jacobs ha avuto modo di parlare del rapporto con suo padre e soprattutto delle sue mancanze nei confronti del primo figlio. Jacobs ha raccontato di come e perchè ha dovuto cercare il padre, per liberarsi di alcuni pesi che gli impedivano di correre liberamente e dare il meglio di sè, sotto consiglio della sua analista: “mio padre l’avevo visto una volta sola nel 2008, a Orlando. Non parlavo l’inglese e appena mi diceva qualcosa andavo da mia madre: «Mamma, cos’ha detto?”. Lui mi chiamava “Mamma boy”. Così dico a Nicoletta: «Non mi va di cercare mio padre solo per andare più forte in pista». Lei mi ha insultato, le capita spesso. «Smetti di pensare e agisci! Per sbloccare il meccanismo non importa perché e per chi lo fai. Importa che tu lo faccia». Così gli mando un messaggio semplice, usando il traduttore di Google, perché non so una parola di inglese. «Ciao, come va? Io sto partendo per il raduno». Lui risponde: «Ciao, buon raduno». Dico alla mia ragazza: minchia, guarda come mi ha risposto sto stronzo, io non ci parlo più… Ma abbiamo continuato a scriverci. Lo rivedrò l’anno prossimo perché l’ho invitato al mio matrimonio con Nicole… Certo, lui mi ha riconosciuto, ho il suo cognome e persino il suo nome, Lamont Marcell Jacobs, ma non ha mai dato un euro a mia madre e non si è mai fatto sentire“, ha affermato.