Charles Leclerc penalizzato in Russia: il pilota della Ferrari partirà ultimo sulla griglia di Sochi

Charles Leclerc dovrà partire dall’ultima casella della griglia di partenza del GP di Russia, il motivo è legato alla decisione della Ferrari di montare la quarta power unit stagionale sulla monoposto del monegasco. Una mossa già paventata da Binotto nelle scorse settimane e attuata nel fine settimana di Sochi, che si preannuncia dunque in salita per Leclerc. La Ferrari ha annunciato l’introduzione del nuovo motore con una nota ufficiale, specificando che toccherà anche a Sainz cambiare propulsore in una delle prossime gare, incassando anche lui la penalità.

La nota della Ferrari

Questo il comunicato con cui la Ferrari ha annunciato la sostituzione del motore di Leclerc: “il Gran Premio di Russia vedrà l’introduzione di una novità tecnica per la Scuderia Ferrari Mission Winnow: una power unit dotata dell’aggiornamento del sistema ibrido, la cui introduzione era stata preannunciata nelle scorse settimane ed è mirata soprattutto a fare esperienza in funzione del progetto 2022. Un grande sforzo è stato fatto, sia dal punto di vista tecnico che logistico, per accorciare il più possibile i tempi e l’aggiornamento sarà effettuato con tempistiche sfalsate fra i due piloti. Il primo a disporre del nuovo sistema ibrido sarà Charles, una scelta dettata da motivi precauzionali alla luce dei rischi connessi all’utilizzo del pacco batterie rimasto danneggiato nell’incidente del GP di Ungheria: a Sochi il monegasco avrà una power unit tutta nuova e partirà quindi dal fondo della griglia. L’introduzione del nuovo sistema ibrido sulla vettura di Carlos sarà decisa valutando il giusto compromesso fra competitività e impatto della penalizzazione”.