Pelè fa allarmare di nuovo i tifosi: è ricoverato in terapia sub-intensiva

Pelè torna a far allarmare tutti i suoi fan. L’ex calciatore brasiliano, che pochi giorni fa aveva rassicurato tutti gli appassionati di calcio sulle sue condizioni, annunciando sui social di essere uscito dalla terapia intensiva e di essere pronto per “giocare una partita di 90 minuti e i supplementari”, sembra essersi aggravato nuovamente.

Espn Brasil ha annunciato che O Rei è nuovamente ricoverato in terapia sub-intensiva all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era stato operato per una rimozione di un tumore al colon. Sembrerebbe che Pelè abbia avuto un problema di riflusso, ma che non sia in gravi condizioni e che il ricovero procede bene.