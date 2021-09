Pelè mostra un fantastico sorriso sui social! Addio terapia intensiva: “pronto a giocare 90 minuti, più i tempi supplementari”

SportFair

Pelè sorride e lo fanno tutti i suoi tifosi, fan e appassionati di calcio. L’ex calciatore brasiliano, che diversi giorni fa aveva annunciato sui social di essere stato operato a causa di un tumore al colon, ha finalmente lasciato la terapia intensiva.

A dare questa splendida notizia è stato il calciatore stesso, che sui social ha postato una bellissima foto che lo ritrae sorridente e felice, accompagnata da un messaggio per tranquillizzare tutti i fan, in apprensione per le sue condizioni: “amici miei, questo è un messaggio per ognuno di voi. Non pensate nemmeno per un minuto che io non abbia letto le migliaia di messaggi affettuosi che ho ricevuto. Grazie di cuore ad ognuno di voi, che avete dedicato un minuto della vostra giornata per trasmettermi energia positiva. Amore, amore e amore!Ho già lasciato la terapia intensiva e sono nella mia stanza. Continuo ogni giorno più felice, pronto a giocare 90 minuti, più i tempi supplementari. Saremo presto insieme!“.