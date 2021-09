Il casco per la figlia e il ‘no’ al matrimonio, Valentino Rossi avverte la sua Francesca: “non sono interessato alle nozze”

SportFair

Il feeling con la pista lo aveva spinto a prevedere un fine settimana più incisivo rispetto a quelli precedenti, ma Valentino Rossi non è riuscito oggi nelle Qualifiche del GP di San Marino a ottenere un risultato positivo. Il Dottore ha chiuso con il 23° posto sulla griglia di partenza a causa delle due cadute che non gli hanno permesso di lottare per le zone alte della classifica: “giornata molto complicata, specialmente per le due cadute. Il passo era un po’ meglio, ero ottimista per la Q1, ma la situazione con l’anteriore era difficile, soprattutto a sinistra: non credevo di poterlo perdere in questo modo” le parole di Valentino Rossi a fine giornata. “Ho sofferto molto con i sobbalzi nelle curve veloci e sono molto frustrato per la caduta del pomeriggio perché mi sentivo bene. Credo di poter essere più forte di così“.

Gli eredi e la figlia in arrivo

La pole position l’ha ottenuta Pecco Bagnaia in sella alla sua Ducati, un motivo d’orgoglio per Valentino Rossi dal momento che il rider italiano è cresciuto proprio al Ranch del Dottore: “io a fine stagione mi ritiro, ma lascio buoni propositi per gli italiani, con Bagnaia e Morbidelli, ma pure Marini e Bastianini. Credo che Bagnaia e Morbidelli nel 2022 possano vincere il titolo, ma Pecco può provarci anche quest’anno: essendo su una moto italiana per lui sarebbe un’apoteosi. Il casco per mia figlia? Abbiamo preso una canzone di Lucio Battisti che parla di un ragazzo che ha paura di sposarsi ma l’abbiamo adattata in onore della bambina che verrà. Matrimonio? Non ne ho paura, ma non è nei miei piani, diciamo che non sono interessato“.