Valentino Rossi sorride a Misano, prima giornata di test positivi: “sono riuscito a guidare meglio rispetto al weekend”

E’ andata in scena la prima giornata di test di MotoGP a Misano. A due giorni dal Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, i piloti della top class sono tornati in pista per lavorare sulle moto con i loro team.

Giornata tutto sommato positiva per Valentino Rossi, che ha chiuso con un buon 11° posto, lavorando sul set-up della sua moto per migliorare il feeling.

“E’ stata una buona giornata, perché alla fine ero abbastanza veloce e sono stato in grado di guidare meglio rispetto allo scorso fine settimana. Ero più veloce sia in frenata che in inserimento di curva e il tempo sul giro non è male“, ha affermato il Dottore al termine della giornata di test.

“Non avevamo troppe cose da provare, ma abbiamo provato a lavorare con le nostre cose per migliorare il bilanciamento della moto, riuscendo a trovare un feeling migliore. Alla fine girerò anche domani e continueremo il programma di oggi, cercando di migliorare il set-up ed il bilanciamento della moto. Abbiamo anche alcune cosine da provare, anche una gomma per la Michelin, quindi faremo un po’ di chilometri“, ha concluso il 9 volte campione del mondo.