Il ritorno di Dovi e il feeling con Misano, Valentino Rossi spiazza tutti: “qui sono sicuro che andrò forte”

SportFair

Dimenticata in fretta Aragon, Valentino Rossi è pronto a concentrarsi su Misano dove nel fine settimana andrà in scena il suo Gran Premio di casa, in programma su un circuito che lo ha visto crescere e diventare grande. Il Dottore conosce ogni angolo del tracciato su cui si correrà domenica, per questo motivo è impaziente di scendere in pista per provare a vivere un week-end da protagonista: “Misano è sempre una gara speciale. Vivo molto vicino a qui, inoltre sono cresciuto su questo tracciato come pilota. La prima volta che ho provato una moto su una vera pista è stato qui, nel 1992 credo. Ed è sempre grandioso, ci saranno tanti fan, soprattutto domenica: sarà molto importante cercare di dare il massimo per essere competitivi e forti. In più avrò come compagno Dovizioso, ne sono molto felice perché anzitutto abbiamo un bel rapporto ma siamo anche rivali: lottiamo in MotoGP dalla prima gara del 2008, abbiamo fatto tante battaglie uno contro l’altro. È un nome importante per il campionato, perché negli ultimi anni è sempre stato uno dei piloti migliori, e sono curioso di conoscere le sue sensazioni nel guidare la moto“.

“Seguirò Pecco e Morbidelli dal divano”

Tornando sulla gara di Aragon vinta da Bagnaia, Valentino Rossi ha ammesso: “volevo provare a vedere la gara insieme a ‘Pecco’ domenica, ma non è stato possibile. L’ho vista da solo ed è stata una battaglia fantastica, Bagnaia ha guidato in modo incredibile. Siamo contenti e orgogliosi perché ‘Pecco’ e Morbidelli nel 2022 gareggeranno in due dei migliori team del campionato, con due moto ufficiali, e penso che potranno lottare per il titolo. Io li seguirò con interesse dal mio divano. Per quanto mi riguarda, ad Aragón è stato difficile ma era uno dei circuiti peggiori nel corso della stagione. Sulla carta penso di essere più forte qui a Misano, dove di solito vado bene. Anche l’anno scorso, nella prima gara, ero sempre nel gruppo di testa, poi purtroppo ho perso il podio nell’ultimo giro. Ma ero competitivo, e di sicuro ci proverò“.