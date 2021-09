La pallonata in testa e quel precedente incontro con Cristiano Ronaldo, la steward colpita da CR7 rivela: “anni fa mi aveva mandato a quel paese”

SportFair

Pochi giorni fa hanno fatto il giro del mondo le foto di Cristiano Ronaldo piegato verso una steward, finita a terra dopo essere stata colpita da una pallonata calciata proprio dal portoghese.

CR7 si è avvicinato alla donna per sincerarsi delle sue condizioni e a fine partita le ha regalato una maglietta, ma probabilmente non ricordava di averla già incontrata.

Marisa Nobile, questo il nome della steward, intervistata da Olè ha infatti raccontato un retroscena, un incontro non proprio piacevole avvenuto cinque anni fa proprio con Cristiano Ronaldo, quando giocava nel Real Madrid. “La partita era finita e lui ha continuato ad allenarsi sul campo. Noi steward eravamo molto stanchi e lui non se ne andava. Sono andata a lamentarmi, non sapevo nemmeno chi fosse, lo giuro. Gli ho detto ‘Amico, siamo stanchi, devi andare. Si è arrabbiato e mi ha insultato, poi ha anche imprecato. È stato molto scortese, ha imprecato e mi ha detto di andare in quel posto e io ‘Vai, tu maleducato‘”, ha dichiarato la donna.

Marisa ha si è poi concentrata sull’episodio di pochi giorni fa, dicendosi sorpresa e, ovviamente, contenta per il gesto del calciatore portoghese, che si è avvicinato a lei, tenendole anche la mano per assicurarsi che non stesse male: “quando mi sono girata e ho guardato il pubblico, ho sentito qualcosa di veramente forte nella mia testa. Quando mi sono ripresa mi sono ritrovata davanti Ronaldo. Mi prendeva la mano, mi chiedeva se stavo bene. Gli ho chiesto ‘Ma è vero? Sei davvero tu?’ E lui ‘Certo, sono Cristiano Ronaldo’. Pensavo di sognare“.

La steward ha poi rivelato come in tanti siano interessati alla maglia ricevuta in dono da Cristiano Ronaldo: “un negozio di orologi mi ha già offerto di indossare la mia maglietta e fare una foto con i loro gioielli. I miei figli l’hanno già chiesta e non c’è modo che questa maglietta vada a qualcun altro. La indosserò in casa e la metterò in una bella cornice molto chic. È qualcosa di speciale. Mi hanno già offerto 53 mila dollari per averla! Ho detto di no”.