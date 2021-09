Tempi duri per Donnarumma, l’esordio in Ligue 1 continua a slittare: Gigio rischia la panchina anche in PSG-Clermont

SportFair

Il Paris Saint-Germain farà a meno dei propri campioni nel prossimo match di Ligue 1 contro il Clermont, Mauricio Pochettino infatti ha deciso di non convocare Lionel Messi, Neymar Jr, Angel Di Maria e Leo Paredes perché reduci dalle gare di qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali in Qatar. Una scelta dettata dal buon senso, visto che la Pulce e gli altri compagni sono rimasti in campo fino alla tarda notte di mercoledì: “non faranno parte del gruppo di giocatori che avrò a disposizione sabato contro il Clermont visto che hanno giocato ieri notte con l’Argentina e con il Brasile” le parole di Pochettino. “È una decisione dettata dal buon senso“.

Donnarumma ancora out?

Chi invece rischia di rimanere fuori ancora una volta per scelta tecnica è Gigio Donnarumma, il quale non ha tutt’ora esordito ufficialmente con la maglia del PSG: “non ho ancora deciso chi schierare tra i pali contro il Clermont. Ho diverse opzioni e Gigio è una di queste. Icardi e Kimpembe? Si sono allenati con noi, speriamo siano in rosa domani. Sergio Ramos infine non ci sarà nemmeno in Champions mercoledì, ma non sono preoccupato visto che sta proseguendo nel suo percorso di recupero. Spero di averlo al più presto a disposizione“.