Orgoglio e soddisfazione, il ct Mazzanti esalta l’ItalVolley: “il merito dell’impresa è delle mie ragazze”

La strepitosa vittoria delle azzurre all’Europeo Femminile 2021, arrivata battendo in finale la Serbia 3-1 (24-26, 25-22, 25-19, 25-11), è stato un successo anche in tv. La partita, trasmessa in diretta da Rai Tre, è stata seguita da una media di 2.686.000 spettatori, con uno share del 15,59%, e con un picco di 3.088.000 spettatori. Con la straordinaria partita disputata all’interno della gremita Stark Arena di Belgrado, il gruppo allenato dal ct Davide Mazzanti è riuscito ad ammutolire i 20mila 565 spettatori presenti, a salire sul gradino più alto del podio e a riportare in Italia un titolo che mancava da 12 anni.

L’orgoglio del ct

Lo staff e le atlete della Nazionale seniores femminile oggi hanno fatto rientro in Italia. A Roma amici e tifosi hanno atteso all’uscita dell’aeroporto di Fiumicino l’arrivo del commissario tecnico delle azzurre. Queste le dichiarazioni del ct Mazzanti al suo arrivo in Italia: “è un’impresa che ci rende orgogliosi perché è stato un periodo molto difficile, in cui recuperare le energie e la consapevolezza in quello che facevamo non è stato facile. C’è un senso di profondo orgoglio per quello che abbiamo fatto. Dopo Tokyo ho concentrato di più le mie attenzioni sulla pallavolo perché con le parole non potevo fare nulla e il resto lo hanno fatto le ragazze. Il merito di questa impresa va a loro, che sono riuscite a creare una connessione tra di loro, a resistere alle difficoltà di questa estate e a fare qualcosa d i straordinario. La vittoria di ieri non è il frutto di un solo aspetto tecnico. Ci sono delle cose che abbiamo fatto progressivamente meglio, come per esempio in battuta e a muro, ma soprattutto è cresciuta la qualità di quello che facevamo”.