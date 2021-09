Ma quale crisi, il ct Mancini duro: “in Italia si cerca sempre un colpevole. Immobile? Siamo tornati a… Balotelli”

SportFair

Archiviato il pari deludente maturato contro la Svizzera, l’Italia si prepara adesso ad affrontare la Lituania in quella che è la terza partita in una settimana per gli azzurri, al momento primi nel girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Il ct Mancini non è apparso affatto preoccupato in conferenza stampa, anzi ha smorzato le critiche e difeso la sua squadra dopo i due pareggi ottenuti contro Bulgaria e Svizzera: “non mi preoccupo molto, i ragazzi psicologicamente devono stare benissimo. Hanno vinto l’Europeo e devono giocare tranquilli. Purtroppo la palla non entra a volte, ma noi in Italia andiamo a cercare un colpevole di tutto. Ma noi dobbiamo isolarci un po’ da questo e fare certe cose un po’ meglio e la squadra deve continuare a fare ciò che fa e Immobile uguale, alla fine il gol arriverà. Siamo a inizio stagione, i ragazzi hanno fatto 20 giorni di vacanza e affrontiamo nazionali che hanno fatto già 9-10 partite. Qualcuno nel finale della gara in Svizzera era un po’ stanco e vanno valutate queste cose“.

Questione Immobile

Il ct Mancini ha poi difeso Immobile dalle critiche ricevute negli ultimi giorni: “mi sembra che si sia tornati a Mario Balotelli… Io non ho alcun tipo di problema, abbiamo vinto l’Europeo in 26 e Ciro è sempre stato titolare. Poi in due partite ha fatto gol, altre volte ci è andato vicino. Poi alcune volte la palla non entra: io devo dirgli, certo, di fare certi movimenti ma non vedo un grande problema. Ha sempre fatto gol, magari al Mondiale fa 8 gol e vinceremo il Mondiale“.