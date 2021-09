Rivalità Hamilton-Verstappen, la certezza di Leclerc: “non mi sorprenderebbe se ci fosse un nuovo incidente”

SportFair

La sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen infiamma e non poco il Mondiale 2021 di Formula 1, contatti e colpi proibiti si succedono di week-end in week-end e nella maggior parte dei casi tutto si conclude con un incidente o un ritiro. E’ successo prima a Silverstone e poi a Monza, due episodi diversi ma comunque durissimi che spingono tifosi e addetti ai lavori a credere che non mancheranno altri incontri ravvicinati tra i due nelle gare che mancano alla fine del campionato.

L’analisi di Leclerc

Sulla rivalità tra Hamilton e Verstappen si è soffermato Leclerc, che ha espresso il proprio punto di vista alla testata The-Race.com: “Hamilton è molto furbo nel posizionare la propria vettura in pista, sceglie sempre delle traiettorie che ti mettono in una situazione scomoda nel momento in cui ti ritrovi a battagliare con lui. In più, quando attacca, nella maggior parte dei casi trova sempre il modo per effettuare il sorpasso in maniera pulita. Verstappen è invece un po’ più aggressivo, ma mi piace lottare con entrambi perché si è sempre al limite. Non mi sorprenderebbe che si verificasse un nuovo incidente tra i due“.