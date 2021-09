Ronaldo aveva deciso di lasciare la Juventus un mese fa: la rivelazione di Khabib Nurmagomedov

SportFair

Il suo trasferimento si è concretizzato negli ultimi giorni di mercato, ma Cristiano Ronaldo aveva deciso di lasciare la Juventus per tornare al Manchester United un mese fa. A rivelarlo ci ha pensato Khabib Nurmagomedov, ex campione UFC e grande amico dell’attaccante portoghese, che ha ammesso come sia stato uno dei pochi a non rimanere sorpreso del passaggio del portoghese al club inglese. Intervenuto ai microfoni del canale russo RT, Khabib ha rivelato: “un mese fa mi ha detto che sarebbe andato al Manchester United. Mi aspettavo che l’affare si concretizzasse, quindi per me questo suo trasferimento non è stato una sorpresa. Credo che il Manchester United sia per lui un club più adatto rispetto alla Juventus“.

La paura di CR7

Khabib ha poi rivelato di parlare spesso con Ronaldo, anche del figlio Cristiano Junior, per il quale CR7 nutre un’attenzione particolare: “parliamo quasi tutti i giorni, quando ci siamo conosciuti abbiamo fatto una chiacchierata riguardo alle nostre motivazioni, da dove le tiriamo fuori. E mi ha detto che vorrebbe che suo figlio fosse il suo successore. Ma quando era un ragazzino, Cristiano sognava di avere un paio di scarpini. Suo figlio, invece, ha tutto quello che si può desiderare. Cristiano teme che suo figlio non abbia la stessa fame che aveva lui, la stessa volontà. Quando hai tutto, è complicato trovare le motivazioni giuste“.