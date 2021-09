Il peggio è alle spalle, Federer scalpita per tornare in campo: “non è un problema mentale, ho già pensato a una data”

SportFair

Il rientro di Roger Federer si avvicina, ma non avverrà nelle prossime settimane. Il tennista svizzero, operatosi al ginocchio e dunque costretto a terminare in anticipo la stagione, ha parlato delle proprie condizioni alla radio svizzera Srfsport durante l’evento organizzato da uno sponsor a Zurigo, confermando come il suo obiettivo sia quello di rientrare nel 2022. La situazione è notevolmente migliorata, ma il ritorno in campo di Federer potrebbe avvenire non prima della Laver Cup della prossima stagione: “sto molto bene, la riabilitazione sta procedendo passo dopo passo e il peggio è ormai alle spalle. Quando torni da un infortunio, ogni giorno è un giorno migliore. Ci sono già passato l’anno scorso, quindi non è affatto un problema a livello mentale. Spero di poter tornare presto ad allenarmi, ma so che devo avere ancora un po’ di pazienza. Vorrei giocare la Laver Cup 2022 a Londra, spero di poter tornare e essere in campo lì“.