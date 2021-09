Esordio e clean sheet, prima da titolare per Donnarumma con il PSG: “il Milan è ormai il passato”

SportFair

Gigio Donnarumma ha finalmente esordito con la maglia del Paris Saint-Germain, il portiere italiano ha dovuto attendere l’11 settembre per timbrare la prima presenza con il club parigino in un match ufficiale. Mauricio Pochettino ha deciso di mandarlo in campo nel match di Ligue 1 contro il Clermont, vinto dal PSG in scioltezza per 4-0 grazie alla doppietta di Herrera e ai sigilli di Mbappé e Gueye. Donnarumma è riuscito a strappare la titolarità grazie al lungo viaggio compiuto da Keylor Navas, costretto a due voli transoceanici per giocare con la Costarica. Intervistato da Amazon nel post-gara, Gigio ha ammesso: “il Milan è il passato. Adesso mi godo il Psg, è stato un esordio emozionante. Grazie a tutti i tifosi del Psg che mi hanno sostenuto in questo debutto, è stato bellissimo giocare davanti a voi“.