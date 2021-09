Il Mixed Relay azzurro vince il bronzo, ma il ct Cassani non se ne accorge: “pensavo fossimo giù dal podio”

SportFair

L’Italia del ciclismo conquista un bronzo per un soffio e festeggia la seconda medaglia ai Mondiali di ciclismo oggi nel Mixed Relay. Edoardo Affini, Mattia Sobrero, Filippo Ganna, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini e Elena Cecchini salgono sul podio dietro alla Germania (50’49”) e all’Olanda (+12″). Gli azzurri chiudono a 37”74 centesimi e sorprendono anche il Cassani, inizialmente non accortosi della medaglia conquistata dai suoi ragazzi: “quando le ragazze sono arrivate al traguardo pensavo che non saremmo riusciti da arrivare sul podio, poi ho guardato meglio il cronometro e mi sono reso conto che erano passate col secondo miglior tempo. Sono davvero felice: è una medaglia importante. Questa Team Relay è nata per unire due mondi che solitamente sono separati. Vedere i ragazzi che fanno il tifo per le loro compagne di nazionale è stato veramente bello. Dimostra quanto sia unito il nostro gruppo”.

Le parole di Salvoldi

Felice e soddisfatto anche Dino Salvoldi, in estasi per il risultato ottenuto dal Mixed Relay: “credo che sia un giusto e grande premio per tutti, fantastica la prestazione dei ragazzi, ma consentitemi di dire anche le nostre ragazze hanno detto la loro. Prendere poco più di 2 secondi al km da una squadra come la Germania in questo momento è quasi come vincere. Hanno tirato fuori l’anima, ci credevano e volevano tanto una medaglia, anche con un pizzico di fortuna e di bravura ci siamo riusciti”.