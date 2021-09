Il pareggio di Juve-Milan fa arrabbiare Allegri: “così non si vincono i campionati”

Serata amara e deludente, quella di ieri, per la Juventus. I bianconeri non sono riusciti a sbloccarsi nella quarta giornata di Serie A, portando a casa ancora una volta un solo punto, che aggiunto all’altro unico punto riuscito a conquistare in queste 4 giornate di campionato, fa piazzare la squadra torinese in fondo alla classifica, al 18° posto.

“Così non si vincono i campionati. Questa sera sono arrabbiato per quello che è successo. Abbiamo giocato un gran bel primo tempo, concedendo un solo un tiro da fuori, mentre nel secondo siamo andati anche vicini a perderla. Per fortuna l’arbitro ha fischiato la fine. Fino all’1-1 eravamo in totale controllo, ma quando giochi bene e arrivi a 15′ minuti dalla fine in vantaggio devi difendere con il coltello tra i denti“, ha dichiarato Allegri a fine match.