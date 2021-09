Paquetà ammonito per un dribbling irriverente? Neymar lo difende, ma il web si divide [VIDEO]

SportFair

Ai giocatori brasiliani piace dare spettacolo in campo, al punto da sembrare a volte irriverenti nei confronti dei propri avversari. Ne sa qualcosa Lucas Paquetà, che pare abbia preso addirittura un cartellino giallo per il dribbling effettuato ai danni di Giulian Biancone al minuto 93 di Olympique Lione-Troyes. In vantaggio per 3-1, l’ex Milan ha tentato di saltare il proprio avversario con la ‘bicicletta’, scatenandone una dura reazione. Immediato l’intervento dell’arbitro Stephanie Frappart che, dopo un breve scambio di opinioni con Paquetà, ha estratto il cartellino al suo indirizzo.

La difesa di Neymar

Non è chiaro se la sanzione disciplinare derivi dalla giocata irriverente o dalla reazione del brasiliano al richiamo, fatto sta che nel frattempo Neymar ha condannato l’episodio sui social, difendendo il connazionale: “sono molto triste per questo episodio, prendi un giallo a causa di un dribbling. L’anno scorso è successo a me! Quest’anno è Lucas Paquetà. Francamente non capisco perché. Il famoso ‘joga bonito’ sta scomparendo. Approfittane finché è il momento o combatti perché ritorni”.