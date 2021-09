La MotoGP si sposta a Misano: domenica il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, gli orari e dove vederlo in tv, anche in chiaro

SportFair

Dopo la splendida vittoria di Pecco Bagnaia ad Aragon i tifosi italiani arrivano gasatissimi per il nuovo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP: domenica si corre infatti a Misano.

Archiviata la gara spagnola i campioni delle due ruote si preparano per un nuovo appassionante weekend, magico e speciale. Si comincia, come sempre, con la conferenza stampa del giovedì, per poi salire in sella alle moto venerdì mattina per le prime sessioni di prove libere.

A Misano ci saranno gli attesissimi ritorni di Morbidelli, per la prima volta col team Yamaha ufficiale e di Dovizioso, che gareggerà con Petronas, al fianco di Valentino Rossi.

Il weekend di gara di Misano sarà trasmesso sui canali Sky e Dazn, ma anche in chiaro su TV8.

Il programma del weekend di gara di Misano

giovedì 16 settembre

17.00 conferenza stampa piloti

venerdì 17 settembre

8.20 FP1 MotoE

9.00 FP1 Moto3

9.55 FP1 MotoGP

10.55 FP1 Moto2

13.15 FP2 Moto3

14.10 FP2 MotoGP

15.10 FP2 Moto2

16.05 FP2 MotoE

sabato 18 settembre

9.00 FP3 Moto3

9.55 FP3 MotoGP

10.55 FP3 Moto2

11.45 E-Pole MotoE

12.35 Qualifiche Moto3

13.30 FP4 MotoGP

14.10 Qualifiche MotoGP

15.10 Qualifiche Moto2

16.20 Gara 1 MotoE

Domenica 19 settembre

8.20 warm up Moto3

8.50 warm up Moto2

9.40 warm up MotoGP

11.00 Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14.00 Gara MotoGP

15.30 Gara2 MotoE