La MotoGP si sposta ad Austin: orari, programma e dove vedere in tv il Gp delle Americhe

Dopo una settimana di pausa la MotoGP torna protagonista e lo fa oltreoceano. Dopo il weekend di gara di Misano ed i test effettuati la settimana seguente al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini i campioni a due ruote si sfideranno sul circuito di Austin.

Si prospetta un weekend di gara emozionante e ricco di spettacolo, tutto in… ‘notturna’. Prove, qualifiche e gare, infatti, andranno in scena quando in Italia sarà sera: il Gp di Austin sarà trasmesso come sempre in diretta sui canali Sky e Dazn, mentre Tv8 trasmetterà una sintesi delle qualifiche e le gare in differita rispettivamente sabato alle 23.15 e domenica dalle 20.05.

Il programma del weekend del Gp delle Americhe

Venerdì 1 settembre

16.00 FP1 Moto3

16.55 FP1 MotoGP

17.55 FP1 Moto2

20.15 FP2 Moto3

21.10 FP2 MotoGP

22.10 FP2 Moto2

Sabato 2 ottobre

16.00 FP3 Moto3

16.55 FP3 MotoGP

17.55 FP3 Moto2

19.35 Qualifiche Moto3

20.30 FP4 MotoGP

21.10 Qualfiche MotoGP

22.10 Qualifiche Moto2

Domenica 3 ottobre

15.40 Warm up Moto3

16.10 Warm up Moto2

16.40 Warm up MotoGP

18.00 Gara Moto3

19.20 Gara Moto2

21.00 Gara MotoGP