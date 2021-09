La MotoGP sbarca in Spagna: orari e dirette TV del GP di Aragon

SportFair

Dopo una settimana di pausa a seguito del GP di Silverstone di MotoGP, i piloti tornano protagonisti e lo fanno in Spagna, dove domenica si correrà il Gp di Aragon. Sul circuito di Motorland andrà in scena il 13° appuntamento della stagione 2021 con la grande novità di Maverick Vinales in Aprilia, pronto per il suo debutto con la casa di Noale dopo la rottura con Yamaha.

Il weekend di gara sarà trasmesso come sempre in diretta sui canali Sky e Dazn (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi), mentre su Tv8, in chiaro, andranno in onda in differita una sintesi delle qualifiche sabato, alle 18.45 e le gare domenica a partire dalle 17.30 con la Moto3.

Il programma del Gp di Aragon

Giovedì 9 settembre

17.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 10 settembre

9.00 FP1 Moto3

9.55 FP1 MotoGP

10.55 FP1 Moto2

13.15 FP2 Moto3

14.10 FP2 MotoGP

15.10 FP2 Moto2

Sabato 11 settembre

9.00 FP3 Moto3

9.55 FP3 MotoGP

10.55 FP3 Moto2

12.35 Qualifiche Moto3

13.30 Fp4 MotoGP

14.10 Qualifiche MotoGP

15.10 Qualifiche Moto2

Domenica 12 settembre

8.40 warm up Moto3

9.10 warm up Moto2

9.40 warm up MotoGP

11.00 Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14.00 Gara MotoGP