Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Sochi, Verstappen in Russia con la penalità di Monza: orari e dirette tv

SportFair

Messo alle spalle il week-end di pausa, la Formula 1 si prepara a tornare in pista per il GP di Russia, quindicesima tappa di questo appassionante Mondiale. Si rinnova la sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, lasciatisi una settimana fa a Monza con lo spettacolare incidente che ha estromesso dalla gara sia l’inglese che l’olandese. Situazione che obbligherà quest’ultimo a scontare tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza di Sochi, dove il campione del mondo avrà la possibilità di ricucire il gap di 5 punti nella classifica mondiale. Il week-end del GP di Russia scatterà venerdì con le prime prove libere, per poi concludersi domenica con la gara alle 14.

Gli orari del GP di Russia

Venerdì 24 settembre

Ore 10:30-11:30 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 14:00-15:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 4 settembre

Ore 11:00-12:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 14:00-15:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 5 settembre

Ore 14:00 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD