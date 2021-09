Naomi Osaka perde terreno, best ranking per Jasmine Paolini dopo il successo a Portorose: il nuovo ranking WTA

SportFair

Cala il sipario su un’altra settimana di tornei di tennis internazionale e puntuale arriva il nuovo ranking WTA, leggermente diverso rispetto a 7 giorni fa. La variazione più importante nella top-ten è la discesa di Naomi Osaka che perde tre posizioni e finisce ottava, permettendo così a Barbora Krejcikova e Iga Swiatek di salire al quinto e sesto posto scavalcando anche Sofia Kenin, adesso settima. Notizie positive per le azzurre, con Jasmine Paolini che sale in 64ª piazza grazie alla vittoria a Portorose e Martina Trevisan che si assesta al 66° posto ritoccando il best ranking. La migliore italiana resta Camila Giorgi con la sua 39ª posizione, mentre Sara Errani resta di poco al di fuori della top-100.

Top-10 del ranking WTA:

1) Ashleigh Barty (Australia) 10075

2) Aryna Sabalenka (Bielorussia) 7720

3) Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5315

4) Elina Svitolina (Ucraina) 4860

5) Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 4668

6) Iga Swiatek (Polonia) 4571

7) Sofia Kenin (USA) 4413

8) Naomi Osaka (Giappone) 4326

9) Garbine Muguruza (Spagna) 4135

10) Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 4060

Top-10 delLE AZZURRE NEL ranking WTA:

39) Camila Giorgi 1660

64) Jasmine Paolini 1075

66) Martina Trevisan 1065

106) Sara Errani 742

140) Elisabetta Cocciaretto 545

148) Lucia Bronzetti 510

197) Giulia Gatto-Monticone 351

199) Lucrezia Stefanini 351

210) Federica Di Sarra 334

274) Jessica Pieri 232