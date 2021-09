Best ranking per Berrettini e Sinner, Medvedev insidia il trono di Djokovic: la nuova classifica ATP

SportFair

Cala il sipario sugli US Open con la vittoria di Daniil Medvedev su Novak Djokovic, costretto a rimandare forse definitivamente il sogno di conquistare il Grand Slam. Il russo si impone in tre set e si avvicina al serbo nel ranking ATP, fortificando la seconda posizione e insidiando il trono di Nole, distante adesso meno di 1500 punti. Sul terzo gradino del podio resta Tsitsipas, seguito da Zverev e Rublev che stampa il best ranking in carriera con il suo quinto posto. Bene anche Matteo Berrettini che sale in settima piazza alle spalle di Rafa Nadal, mentre Thiem e Federer completano la top-ten insieme a Ruud.

La top-ten del ranking ATP:

Novak Djokovic 12133 Daniil Medvedev 10780 Stefanos Tsitsipas 8350 Alexander Zverev 7760 Andrey Rublev 6130 Rafael Nadal 5815 Matteo Berrettini 5173 Dominic Thiem 4995 Roger Federer 3765 Casper Ruud 3440

Nove italiana in top-100

Oltre a Matteo Berrettini, che centra il best ranking in carriera con il settimo posto, sono altri 8 gli italiani presenti all’interno della top-100. Il primo azzurro dopo il romano è Jannik Sinner, salito al 14° posto come mai accaduto finora. Al numero 24 troviamo Lorenzo Sonego, seguito da Fabio Fognini (n.32), Lorenzo Musetti (n.57, best ranking), Gianluca Mager (n.66, best ranking), Marco Cecchinato (n.84), Andreas Seppi (n.88) e Stefano Travaglia (n.99).

Gli italiani nella top-100:

14) Jannik Sinner 2895

24) Lorenzo Sonego 2097

32) Fabio Fognini 1744

57) Lorenzo Musetti 1108

66) Gianluca Mager 990

84) Marco Cecchinato 896

88) Andreas Seppi 868

99) Stefano Travaglia 766