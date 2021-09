Quasi 3 milioni e mezzo di telespettatori per l’Italia: un Paese intero ha trascinato gli azzurri sul tetto d’Europa

SportFair

La Nazionale Italiana di pallavolo maschile ha fatto innamorare l’Italia. Sono stati infatti ben 3.408.156 gli spettatori che hanno seguito la finale vinta al tie-break contro la Slovenia, battuta grazie ad una prestazione monstre di tutti i giocatori azzurri. Eccellenti anche i dati relativi allo share: 15,84%: Il match degli azzurri è stato il più visto del prime time di ieri sera, molto di più rispetto agli altri programmi in tv. Un doppio successo per questa Italia, riuscita a salire sul tetto d’Europa grazie anche alla spinta di un Paese intero.

Le reazioni degli azzurri

Felici e soddisfatti tutti i giocatori della Nazionale del ct De Giorgi, in particolare il capitano Simone Giannelli: “ce l’abbiamo fatta, mi viene da piangere. Dopo tanti anni abbiamo finalmente raggiunto il nostro traguardo. In passato sono arrivate tante belle medaglie ma nessuna è come questa, ci sono state anche batoste, ma ci siamo sempre rialzati. La maglia azzurra è così. E’ magica. E’ in grado di darti sempre una marcia in più e noi questa sera abbiamo fatto qualcosa di davvero straordinario. Sono al settimo cielo. Da capitano non potevo sognare di meglio”. Incredulo anche Alessandro Michieletto: “non ho le parole. Sono troppo orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare. Il nostro è un gruppo fantastico; abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Loro ci hanno messo sotto quasi sempre, ma in modo incredibile abbiamo sofferto e grazie soprattutto a chi è entrato dalla panchina abbiamo ribaltato una partita che sembrava mettersi davvero male a un certo punto. Sono felice e orgoglioso”.