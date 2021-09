La crisi non è ancora terminata: Naomi Osaka salta anche Indian Wells

SportFair

Naomi Osaka non è ancora riuscita ad uscire dalla sua crisi. La tennista giapponese, che aveva avuto un crollo in conferenza stampa e aveva annunciato uno stop per curare la sua salute mentale dopo un periodo difficile, dove lo stress l’ha fatta da padrone, ha annunciato un nuovo forfait.

E’ ufficiale: la ex numero 1 al mondo non sarà in campo ad ottobre per il Masters 1000 di Indian Wells. Continua dunque la pausa ‘detox’ di Naomi Osaka, che nonostante qualche apparizione in eventi di gala, non si sente ancora pronta per il ritorno in campo.