Djokovic punta il Grande Slam, Nadal invece appare sui social in… stampelle: si allontana il rientro di Rafa [FOTO]

Si allontana il rientro in campo di Rafa Nadal, costretto a una lunga convalescenza a causa di un problema al piede sinistro. Il tennista spagnolo è apparso in stampelle sui social, ammettendo come ci vorranno ancora alcune settimane prima di riprendere l’attività fisica. Una brutta botta per il mancino di Manacor, che domani potrebbe essere superato da Djokovic nel numero di Slam vinti in carriera, nel caso in cui Nole vinca la finale degli US Open contro Medvedev.

Il post social di Nadal

Rafa Nadal ha aggiornato i propri followers su Instagram riguardo le proprie condizioni, postando un messaggio a corredo di una foto che lo ritrae in stampelle: “salve a tutti, da tempo non comunicavo con voi attraverso le reti. Vi annuncio che sono stato a Barcellona con il mio staff e l’equipe medica per sottopormi a un trattamento al piede che mi obbligherà a qualche giorno di riposo e a qualche settimana fuori dal campo. Già tornato a casa e in via di guarigione. Grazie a tutti per il vostro sostegno!“.