Lavoratori in nero nel proprio stabilimento balneare: multa salatissima per Federico Bernardeschi

SportFair

Non sono giorni tranquilli per Federico Bernardeschi, costretto a fare i conti con i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Massa Carrara, intervenuti presso l’Amare Holi Beach di proprietà del giocatore della Juventus. I militari, nel corso di un’ispezione effettuata durante un evento serale organizzato presso la struttura balneare, sono venuti a conoscenza del fatto che ben 11 lavoratori su 16 presenti nel locale fossero sprovvisti di regolare contratto di lavoro.

La multa

Per questo motivo, come rivelato da ‘Il Tirreno’, Federico Bernardeschi ha ricevuto una multa di oltre 40mila essendo il proprietario della struttura. La società che gestisce l’Amari Holi Beach ha poi fatto sapere come i lavoratori in nero non fossero dipendenti del bagno, ma addetti alle pubbliche relazioni per quell’evento specifico, durante il quale i militari sono intervenuti. Smentito infine la chiusura del locale fino alla regolarizzazione dei contratti: “siamo aperti: non c’è stato alcun provvedimento di chiusura nei nostri confronti“.