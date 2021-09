Krejcikova come Tsitsipas, Muguruza furiosa dopo l’eliminazione dagli US Open: “non è professionale”

SportFair

E’ iniziata la seconda settimana degli US Open, con gli ottavi di finale dello Slam statunitense a regalare forti emozioni, ma in attesa dello spettacolo in campo si parla tanto di alcuni episodi avvenuti nei match di oggi.

Garbine Muguruza è stata eliminata questa mattina da Barbora Krejcikova, dicendo così addio ad ogni speranza di accedere per la prima volta ai quarti di finale del torneo in corso a New York e non ha risparmiato la sua rivale… a suon di critiche.

Dopo il ko, infatti, la tennista spagnola, settima nella corsa alle Finals, ha criticato duramente la sua rivale, direttamente in campo, nel momento dei saluti: “questo non è professionale“, ha affermato Muguruza.

La spagnola si riferiva ad un atteggiamento scorretto dell’avversaria che mentre Muguruza tentava la rimonta, dopo aver perso il primo set e si trovava sul punteggio di 6-5 al secondo, perdeva tempo negli spogliatoi: la ceca ha infatti trascorso ben 8 minuti negli spogliatoi per poi tornare in campo e aggiudicarsi anche il secondo set.

Un gesto scorretto di cui si è tanto parlato anche nel circuito maschile, con Tsitsipas criticato da molti colleghi per le sue perdite di tempo.