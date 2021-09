Il mondo del rugby a lutto, addio a Leonardo Mussini: una rara forma di malattia si porta via il responsabile della comunicazione delle Zebre

SportFair

Il Presidente Marzio Innocenti, il Consiglio Federale, tutto il personale della Federazione Italiana Rugby sono profondamente rattristati nell’apprendere della scomparsa di Leonardo Mussini.

Il Responsabile Comunicazione e Marketing della franchigia federale delle Zebre Rugby Club ed Addetto Comunicazione del Comitato Regionale Emilia Romagna è scomparso nella serata di mercoledì 29 settembre a Bologna, dove era ricoverato da alcuni giorni, a soli 41 anni d’età.

Alla famiglia, alla compagna Elisa, a tutti gli amici della franchigia delle Zebre vanno la profonda vicinanza ed il cordoglio di tutti coloro che, in FIR, hanno lavorato con Leonardo, apprezzandone la straordinaria carica umana, le capacità professionali, il fortissimo legame con la Franchigia e con il rugby del territorio.

“Ho avuto poco tempo per conoscere bene Leonardo, ma ho da subito sentito una grande simpatia per lui. Nonostante le enormi difficoltà che viveva era pieno d’entusiasmo e di speranze per il futuro. Voleva lottare per la sua vita e lo diceva e faceva con il sorriso sulle labbra. Tutti nelle Zebre e nella FIR volevano aiutarlo e volevano che restasse tra noi, ma non è stato possibile. In questo momento mi sento vuoto, non so cosa dire. Leo era un uomo importante che con l’esempio ha fatto tanto per il nostro movimento e adesso manca terribilmente alla sua famiglia ed alla sua famiglia allargata, quella del Rugby Italiano” ha dichiarato il Presidente della FIR, Marzio Innocenti.

Andrea Cimbrico, Responsabile della Comunicazione FIR, ha detto: “Leonardo è stato una risorsa straordinaria per il rugby italiano. Un punto di riferimento per la famiglia delle Zebre negli anni più difficili e nei momenti più felici della nostra franchigia. Ha sposato la causa delle Zebre dal primo giorno in cui è entrato a far parte del Club ed ha avuto un ruolo fondamentale nel costruirne e consolidarne l’identità. Ci mancheranno l’energia, la passione, la continua ricerca di tutto quanto potesse rappresentare il bene della sua franchigia. Ora è di nuovo insieme al nostro Luca Sisti e, dovunque si trovino, chiunque indossi la maglia delle Zebre o metta piede negli uffici della Cittadella saprà di avere due amici e due colleghi su cui poter contare ad occhi chiusi”.

Il comunicato delle Zebre Rugby

Zebre Rugby Club piange la scomparsa di Leonardo Mussini, responsabile dell’area comunicazione e marketing del club che lui stesso ha contribuito a far nascere nel 2012 e a sviluppare nel corso degli ultimi nove anni.

Leonardo era da tempo impegnato in una dura lotta contro una rara forma di malattia che aveva coinvolto soprattutto i polmoni. Le Zebre hanno appreso con profonda tristezza la notizia della sua scomparsa, avvenuta nella serata odierna all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove era ricoverato da alcuni giorni.

Tutta la società, lo staff e i giocatori della franchigia parmigiana si stringono alla famiglia di Leonardo, alla compagna Elisa e a tutti i suoi cari.

Nato e cresciuto nella sua Parma, Leonardo si è sempre distinto per l’impeccabile professionalità e le straordinarie doti umane che lo hanno reso uno splendido esempio per amici e colleghi.

Le dichiarazioni del Presidente di Zebre Rugby Club Michele Dalai: “Ho conosciuto poche persone come Leo. Un fiume in piena di passione e amore per il rugby. Anzi, per le Zebre. Il Club è stato la sua famiglia e la sua casa, prima ancora che il suo lavoro. Quelli come Leo e come me vivono anche e soprattutto di parole ma io oggi fatico a trovarne. A lui non sarebbe piaciuto e Leo era uno con cui litigare era sempre un azzardo perché aveva sempre la ragione degli innamorati. Ti voglio bene vecchio mio, troppo presto e troppo grande il vuoto che lasci a me, a tutti noi al primo piano, ai ragazzi e ai tifosi. Ovunque proteggi, buon viaggio Zebra”.

