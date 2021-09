Prima il ko sul ring e poi le convulsioni: una pugile 18enne muore 5 giorni dopo un incontro [VIDEO]

SportFair

Un incontro di boxe finito in tragedia, con la morte di una delle due pugili impegnate nel combattimento. Jeanette Zacarias Zapata è scomparsa all’età di 18 anni a causa dei traumi riportati dopo l’incontro con Marie Pier Houle, valido per il GVM Gala International di Montreal. La giovane messicana è entrata in coma per i colpi incassati, morendo poi in ospedale nel pomeriggio di giovedì 2 settembre. A darne notizia è stato Yvon Michel, promoter di Jeanette: “è con grande tristezza e sconforto che abbiamo appreso, da un rappresentante della sua famiglia, che Jeanette Zacarias Zapata è scomparsa giovedì alle 15.45“.

Convulsioni

L’incontro che ha portato alla morte di Jeanette Zacarias Zapata è stato interrotto nel corso del quarto round, quando la messicana è stata colpita da un montante sinistro e da un gancio destro, finendo per essere preda poi di forti convulsioni. Immediato l’intervento dei sanitari e il trasferimento in ospedale, dove la 18enne è morta dopo alcune ore di coma. “La boxe comporta molti rischi e pericoli” le parole su Facebook dell’avversaria Marie Pier Houle. “Questo è il nostro lavoro, la nostra passione. Mai e poi mai l’intenzione di ferire seriamente un avversario ha fatto parte dei miei piani“.