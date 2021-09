La ‘Sei Giorni Enduro’ finisce in tragedia, ritrovato il cadavere di un pilota disperso: si tratta di Arnold Staal

SportFair

Una tremenda tragedia sconvolge la Six Days 2021(Fim International Six Days of Enduro(Isde), nel corso della seconda giornata di gara infatti è morto il pilota olandese Arnold Staal, in gara con il numero 901. Il motociclista 50enne della Ktm (categoria C3 e membro del Mccz Club Team) è stato inizialmente considerato disperso durante il trasferimento tra l’Enduro Test di Casanova Staffora e il Cross Test di Bagnaria, prima che il suo corpo venisse ritrovato dai soccorritori in una zona impervia al confine con la provincia di Alessandria.

Ipotesi malore

Stando alle prime ricostruzioni, pare che Staal abbia accusato un malore dal quale non si sia più ripreso. “E’ con molto dispiacere che dobbiamo informarvi della triste perdita di Arnold Staal che ha partecipato alla seconda giornata del ‘2021 Fim International Six Days of Enduro(Isde)’ che si è svolta tra Lombardia e Piemonte” la nota ufficiale degli organizzatori. Prima dell’inizio della terza giornata di gara, la Fim ha osservato un minuto di silenzio per omaggiare la memoria di Arnold Staal.