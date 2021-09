Morbidelli nel team Yamaha fino al 2023: l’annuncio alla vigilia del grande ritorno a Misano

SportFair

Giornata di annunci in casa Yamaha! Alla vigilia del GP di Misano e della Riviera di Rimini il team di Iwata ha decido di lanciare due novità importantissime, legate a due piloti italiani, Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso.

Dopo l’annuncio dell’ingaggio del forlivese per il resto della stagione 2021 e per la prossima, la Yamaha ha dato anche la notizia della conferma di Morbidelli nel team ufficiale, al fianco di Quartararo, fino al 2023.

L’annuncio della Yamaha

Yamaha Motor Co., Ltd. è lieta di annunciare che Franco Morbidelli ha firmato con il Team Yamaha Factory Racing MotoGP per le restanti gare del 2021 e per le stagioni 2022 e 2023. L’italiano farà il suo tanto atteso ritorno dopo l’infortunio questo fine settimana, debuttando con il Monster Energy Yamaha MotoGP Team al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Farà parte della line-up di piloti del Yamaha Factory Racing MotoGP Team per i prossimi cinque eventi del GP del 2021 e un pilota Factory a tempo pieno nel 2022 e nel 2023. Morbidelli ha mostrato grande guida e motivazione finora nelle sue tre stagioni di corse con Yamaha nel Campionato del Mondo MotoGP. La partnership di successo ha portato a un secondo posto assoluto per l’italiano nel 2020, avendo ottenuto cinque podi tra cui tre vittorie in quella stagione.

La stagione 2021 del pilota del PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team è stata ostacolata da un infortunio. Ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico al menisco e al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro il 25 giugno, facendogli saltare i GP di Olanda, Stiria, Austria, Gran Bretagna e Aragona. Dopo aver seguito un programma di riabilitazione, Morbidelli è ora pronto per tornare in azione.

Questo fine settimana, il 26enne si riunirà con l’ex compagno di squadra PETRONAS Yamaha SRT Fabio Quartararo, questa volta come parte del Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Mira a utilizzare il resto della stagione 2021 per adattarsi al nuovo ambiente del team e alla YZR-M1 con specifiche di fabbrica 2021 e lavorare gradualmente fino al livello di forma fisica del 100%.

Con altri due anni da pilota Factory all’orizzonte dopo la stagione 2021, Morbidelli può contare sul pieno supporto di Yamaha e sull’opportunità di lottare più volte con i primi per grandi traguardi.