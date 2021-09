Mondiali Pallavolo U18: le azzurrine a caccia di una medaglia, staccato il pass per la semifinale

SportFair

La nazionale under 18 femminile di Marco Mencarelli vola in semifinale ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Durango (Messico). Le azzurrine nella nottata hanno superato 3-0 (25-15, 25-18, 25-13) la Romania. Giuliani e compagne si sono rese protagoniste di un’ulteriore grande prova, mettendo in mostra una grande pallavolo che gli ha garantito una vittoria schiacciante e soprattutto un posto tra le prime quattro formazioni al mondo. Da segnalare per la squadra tricolore i 16 punti ottenuti in battuta.

Apparente equilibrio a inizio match con le due squadre che hanno lottato punto a punto (9-9), fino a quando le ragazze di Mencarelli non hanno voluto accelerare, conquistando così un netto vantaggio (18-12) che gli ha permesso poi di chiudere il primo set 25-15.

Nella seconda frazione di gioco, l’Italia è scesa in campo sempre molto concentrata anche grazie a un importante turno in battuta di Viscioni (17-11). Nonostante una timida ripresa della squadra di coach Marius (22-18), la nazionale azzurra è riuscita a chiudere sul 25-18.

Nel terzo set la Romania ha provato a scappar via (2-7), ma anche in questo caso i turni in battuta delle azzurre hanno messo in grande difficoltà la ricezione avversaria, capovolgendo così la situazione (17-10). La superiorità tecnico tattica italiana ha fatto la differenza. Le ragazze di Mencarelli hanno allungato e poi chiuso la pratica Romania con il parziale di 25-13.

Top scorer del match Julia Ituma autrice di 20 punti.

Le azzurre torneranno in campo questa notte alle ore 3 (italiane) per affrontare gli Stati Uniti nella gara valevole l’accesso alla finale. L’altra semifinale (ore 3), vedrà opposte Russia e Serbia. I match sono trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube VolleyballWorld.

IL TABELLINO

ITALIA U18-ROMANIA U18 3-0 (25-15, 25-18, 25-13)

Italia: Passaro 2, Giuliani 14, Acciarri 3, Viscioni 10, Ituma 20, Gannar 8, Barbero (L). Modesti 2, Bellia 2, Ribechi. N.e. Batte, Esposito. All. Mencarelli

Romania: Axinte, Partnoi 8, Badiu 2, Cheluta 9, Iancu 4, Cristea 3, Ion (L). Bratu 4, Iliescu 1, Virlan 1, Dumitru. N.e. Nemes. All. Marius

Durata set: 19’, 24’, 24’

Italia: 16 a, 8 bs, 6 mv, 14 et

Romania: 3 a, 3 bs, 1 mv, 14 et