L’amore per i figli e quella porticina ancora aperta, Mike Tyson sorprende tutti: “sono pronto per tornare”

Mike Tyson, grande campione di pugilato, continua a stupire. L’ex peso massimo ha infatti annunciato di voler tornare sul ring e che la sua carriera non è ancora del tutto terminata, nonostante i 55 anni.

“In pace con me stesso? Posso sembrare più tranquillo ma dentro alla testa ho ancora tanta rabbia“, ha affermato in un’intersvista a SportWeek. “Joshua è forte, ma il vero re dei massimi uscirà dalla prossima sfida fra lui e Tyson Fury. Il futuro della boxe, che non morirà mai, è anche nelle esibizioni. Il mio show contro Roy Jones ha avuto un grande successo e io sono pronto a tornare. Mi tengo in forma con gli allenamenti e con una dieta speciale in cui non è prevista la carne“, ha affermato ancora.

Un uomo diverso, un uomo più sereno, che tanto si allontana da quello aggressivo diventato famoso per il morso ad Evander Holyfield, un uomo innamorato della sua famiglia e dei suoi 8 figli: “Milan a 14 anni fa la tennista, Amir a 24 sogna di seguire le mie orme. A me va bene tutto, basta che siano felici con quello che fanno“.