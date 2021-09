Mick Schumacher-Ferrari, la clamorosa suggestione inizia a prendere corpo…

SportFair

La Ferrari e Mick Schumacher presto si siederanno intorno a un tavolo per discutere del proprio futuro, magari con la promessa di una clamorosa promozione del tedesco sulla Rossa al fianco di Charles Leclerc. Al momento si tratta solo di una suggestione, ma potrebbe prendere sempre più corpo nel corso della prossima stagione, al momento l’ultima da contratto per Carlos Sainz al volante della Ferrari. Lo spagnolo infatti ha firmato nel corso della scorsa stagione un biennale con il Cavallino, che scadrà alla fine del 2022. Per l’anno successivo dunque potrebbe essere promosso proprio Mick Schumacher, che nel frattempo avrà completato un altro Mondiale al volante del Team Haas diretto da Gunther Steiner, deciso a confermare il tedesco e Nikita Mazepin anche per il 2022.

L’indiscrezione

La possibilità di un approdo di Mick Schumacher in Ferrari nel 2023 è stata rilanciata dal giornalista britannico Joe Saward, che ha sottolineato comunque come non si tratti di una certezza: “Mick negli anni scorsi ha firmato un accordo a lungo termine con la Ferrari, contratto che è attualmente in fase di rinegoziazione e che potrebbe essere anche annunciato a Monza. Se Schumacher dovesse fare bene nel 2022 con la Haas, Mick potrebbe (non è una certezza) sostituire Carlos Sainz nel 2023. Chiaramente c’è un grande ‘se’, anche perché Carlos sta facendo un buon lavoro, ma questo sembra essere lo scenario più probabile”. Schumacher verrebbe dunque promosso al fianco di Leclerc, che ha un accordo con la Ferrari che si estende fino al 2024.