Messi furioso, l’argentino non approva la scelta del suo allenatore: niente stretta di mano a Pochettino dopo la sostituzione [VIDEO]

Aria tesa al PSG, nella squadra dei grandi campioni c’è qualcosa che non va e ieri sera la reazione di Messi ne ha dato dimostrazione. Il calciatore argentino, al suo secondo match da titolare con la squadra parigina, è stato sostituito dall’allenatore a circa un quarto d’ora dal termine della partita contro il Lione.

Messi ha da subito mostrato tutto il suo dissenso, reagendo con rabbia e delusione alla scelta di Pochettino, probabilmente per la troppa voglia di riuscire a sbloccarsi e segnare il primo gol con la maglia del PSG, dopo due splendide occasioni.

Messi è stato sostituito con Hakimi e al suo ritorno in panchina non ha di certo nascosto il suo nervosismo, negando la stretta di mano a Pochettino e sedendosi stupito e deluso tra i suoi compagni. A fine match poi Mauro Icardi ha segnato il gol della vittoria, e Messi, inquadrato in panchina, non è sembrato troppo felice.

مدرب الفريق يستبدل #ميسي و لم يعجبه …😏 برايكم عدم الاعجاب ميسي صحيح ام لا؟🧐#Messi #MUFC pic.twitter.com/tKiynak0oq — رضوانة محمد (@redwanmohammad9) September 20, 2021