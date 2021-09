Cala il sipario sulle Paralimpiadi di Tokyo, l’Italia chiude nona nel medagliere: trionfa la Cina con 207 podi

SportFair

Terminate le ultime gare andate in scena nella notte italiana, cala il sipario sulle Paralimpiadi di Tokyo: evento che ha tenuto incollati davanti alla tv milioni di telespettatori nel mondo. Un’edizione che l’Italia ricorderà con molta emozione per il record di medaglie centrato dagli azzurri, capaci di salire sul podio per ben 69 volte e di battere così il primato di Seul 1988. Nono posto finale per la delegazione italiana nel medagliere, un piazzamento di tutto rispetto conquistato grazie ai 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi ottenuti nel corso delle due settimane di gare. Primo posto per la Cina con 207 medaglie di cui 96 d’oro, seconda piazza infine per la Gran Bretagna che riesce a tenere dietro gli Stati Uniti e il Comitato Paralimpico Russo.