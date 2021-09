Poker di medaglie per l’Italia e 9° posto difeso con i denti: il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi di Tokyo

SportFair

Si chiude come meglio non potrebbe la penultima giornata di gare per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, ossia con un podio tutto azzurro nei 100 metri femminili categoria T63. Ambra Sabatini centra la medaglia d’oro e il nuovo record del mondo in 14.11, precedendo Martina Caironi e Monica Giovanna Contraffatto abili a conquistare a loro volta argento e bronzo. Tre medaglie in un colpo solo per l’Italia che, aggiunte all’argento centrato da Mijno e Travisani nel tiro con l’arco, permettono alla delegazione azzurra di difendere il nono posto nel medagliere.