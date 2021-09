Italia enorme in Giappone, distrutto il record storico di medaglie: lo splendido medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo

SportFair

L’Italia ritocca il proprio record di medaglie vinte in una Paralimpiade, salendo a quota 65 quando mancano ancora due giorni di gare. Sette i podi conquistati dagli azzurri in questa splendida giornata, che permettono alla delegazione tricolore di cancellare il primato che durava da Seul 1988. Non fanno testo le 80 medaglie conquistate dall’Italia ai Giochi di Roma del 1960 perché, trattandosi della prima Paralimpiade, non è ritenuta paragonabile con lo sport paralimpico moderno sia dal punto di vista della partecipazione che sotto l’aspetto tecnico-sportivo. Grazie alle sette medaglie conquistate oggi (4 dal nuoto, due dall’atletica e una dalla canoa), l’Italia difende il nono posto nel medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo, davanti all’Azerbaijan che completa la top-ten.