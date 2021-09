Pokerissimo Italia oggi in Giappone: il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi di Tokyo

SportFair

Cinque medaglie per l’Italia oggi alle Paralimpiadi di Tokyo, un numero importante che permette agli azzurri di salire a quota 48 e di difendere il nono posto nel medagliere. Un oro, un argento e tre bronzi per la squadra italiana che continua a brillare in Giappone e a ritoccare il record assoluto di medaglie ottenute in una Paralimpiade, battuto ormai da qualche giorno. L’obiettivo è quello di provare a scalare qualche posizione in classifica, chiudendo alla grande una rassegna fin qui fantastica.