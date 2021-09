Un salto nell’argento, Martina Caironi seconda nel lungo T63 a Tokyo: oro e record del mondo per Vanessa Low

SportFair

Martina Caironi conferma anche alle Paralimpiadi di Tokyo la medaglia d’argento vinta a Rio 2016, salendo sul secondo gradino del podio nel salto in lungo femminile categoria T63. L’atleta italiana dimostra di potersela giocare per l’oro fin dai primi salti, salvo però venire poi battuta da Vanessa Low che, con il suo ultimo tentativo, mette il punto esclamativo alla sua vittoria firmando in 5,28 il nuovo record del mondo di categoria. Un risultato comunque molto positivo per Martina Caironi, che si mette al collo un importante argento in una gara affrontata con il piglio giusto, al termine della quale resta un pizzico di amarezza per quel titolo olimpico alla portata dell’azzurra.