Marsiglia-Galatasaray interrotta: lancio di razzi e fumogeni tra i tifosi e grande tensione

Un altro episodio da condannare e che vede protagonista il Marsiglia. Dopo la sospensione della partita di Ligue 1 contro il Nizza, si sono registrati altri momenti di grande tensione. Il club francese è in campo per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League contro il Galatasaray.

Nel primo match il Marsiglia non è andato oltre il pareggio contro la Lokomotiv Mosca e non potrà permettersi un nuovo passo falso. Nel frattempo la partita contro il Galatasaray è stata interrotta per qualche minuto. Il motivo? Un continuo lancio di razzi e fumogeni tra le due tifoserie che ha obbligato l’arbitro ad interrompere il match per circa 7-8 minuti. Un’altra brutta pagina per il mondo del calcio.