Marquez cattivo esempio per i giovani piloti? Interviene Jorge Martinez: “vergognoso per un pilota dire questo”

Hanno fatto discutere le parole di Michel Fabrizio, che dopo la morte di Dean Berta Vinales ha deciso di ritirarsi dal motociclismo, puntando il dito in qualche modo contro Marc Marquez e i piani alti del mondo a due ruote.

Secondo il pilota italiano tantissimi ragazzini cercano di emulare il pilota spagnolo in tutto e per tutto, anche nelle sue manovre al limite e questo li mette in pericolo.

Proprio sulle parole di Fabrizio su Marc Marquez è intervenuto Jorge Martinez “Aspar”: “Marc Márquez è un riferimento mondiale in tutto. Vorrei che ci fossero più piloti come Marc perché ha dimostrato serietà, vicinanza, fame, aggressività… è un pilota modello. Speriamo che tutti i bambini vorrebbero essere un Marc Márquez. Onestamente, è vergognoso per un pilota dire questo di Marc. Non so dove questa persona abbia colpito“, ha affermato a EL Larguero di Cadena SER.